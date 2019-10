Wekdienst 3/10: rapport vreugdevuur Scheveningen en AZ - Manchester United

Ander nieuws uit de nacht:

In Duitsland hebben twee zebra's voor flink wat onrust gezorgd. De twee dieren renden over de snelweg, waardoor een ongeluk gebeurde en er een kilometerslange file ontstond. De dieren ontsnapten uit een circus in het Duitse Rostock. Het is onduidelijk hoe ze dat is gelukt. Een van de twee kwam midden op de A20 terecht: