Akerboom hekelt 'wispelturige' politiek: 'Niet bezuinigen op rechtsstaat'

Dat er de afgelopen jaren geen stabiel kabinetsbeleid is geweest voor de politie heeft ertoe geleid dat de drugscriminaliteit in ons land zo groot kon worden. Dat zegt korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie in de Volkskrant. "Dat op- en af-beleid van opeenvolgende kabinetten maakt dat wij geen goeie positie kunnen opbouwen in de wijk. Dat je geen stabiele, langdurige inlichtingenposities kunt opbouwen, omdat er steeds iets anders van je wordt gevraagd."

Doordat die inlichtingenposities niet werden opgebouwd, raakten jonge criminelen bij de politie uit beeld, zegt Akerboom. "De aandacht voor deze groepen, vanuit jeugdzorg maar ook van andere partijen die dicht bij de wijk stonden, is wegbezuinigd. (...) Hierdoor onttrok een belangrijk deel van deze jongeren zich aan ons zicht."

Akerboom vindt de politiek "te wispelturig". Over een jaar moeten er duizend extra agenten zijn aangenomen, maar 3,5 jaar geleden moest de politie nog 3000 mensen wegbezuinigen, zegt de korpschef. "Ik zou Nederland een kabinet toewensen dat een uitspraak doet over de financiering van de rechtsstaat over de jaren heen. Het bezuinigen, dat kun je met een bedrijf misschien doen, maar met de rechtsstaat niet."