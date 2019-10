Drie drugshandelaren aangeklaagd na overdosis Mac Miller

Drie mannen zijn aangeklaagd in het onderzoek naar de dood van Mac Miller. De mannen zouden de drugs hebben geleverd waaraan de rapper stierf.

Miller overleed vorig jaar op 26-jarige leeftijd aan een overdosis. Uit de autopsie bleek dat hij stierf door de combinatie van fentanyl, cocaïne en alcohol.

De mannen worden aangeklaagd voor samenzwering en het verkopen van cocaïne en oxycodonpillen met fentanyl. Verdachte Stephen Walter verkocht de drugs aan Cameron Pettit, waarbij Ryan Reavis fungeerde als de koerier. Ze kunnen een celstraf krijgen van minimaal 20 jaar tot levenslang.

Pettit werd begin september als eerste van de drie gearresteerd. Hij zou de drugs aan Miller hebben verkocht, twee dagen voor diens dood. Autoriteiten vonden drugs van Pettit in Millers huis. Ook vonden ze bewijs dat hij daar was geweest. Na de dood van Miller zou hij een bericht naar een vriend op Instagram hebben gestuurd met de tekst: "Waarschijnlijk ga ik dood in de gevangenis".

Talentvol

Mac Miller wordt gezien als een van de talentvolste rappers van zijn generatie. Hij bracht vier albums uit, twee live-albums, twee ep's en elf mixtapes. Zijn laatste clip kwam vorig jaar in juli uit.

De laatste clip van Miller: