Agent die buurman aanzag voor inbreker veroordeeld tot 10 jaar cel

Guyger zegt dat de moord een vergissing is geweest. Vorig jaar september kwam de agente na een lange dienst aan bij haar appartement. Ze liep naar de derde verdieping, terwijl haar appartement op de tweede verdieping was. Volgens het OM was ze afgeleid omdat ze seksueel getinte berichtjes met een collega-agent uitwisselde.

Toen ze zag dat de deur van het appartement, waarvan ze dacht dat het haar woning was, niet op slot was, schrok ze. Ze ging met getrokken pistool naar binnen en riep geen collega's op. Ze zag haar buurman, die volgens haar overeind kwam uit een stoel, en vuurde. Daarbij kwam de man om het leven.

Guyger belde vervolgens meteen het alarmnummer. Drie dagen later werd ze aangehouden. De moeder van het slachtoffer vroeg tijdens de rechtszaak af of het ook een paar dagen zou hebben geduurd als het slachtoffer wit was geweest.