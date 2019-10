New Yorkse rechter houdt R. Kelly in cel, vreest ontsnappingspoging

R. Kelly moet voorlopig in de gevangenis blijven. Een rechtbank in New York ging vandaag niet mee in het verzoek van de advocaten van de r&b-zanger om hem op borgtocht vrij te laten. De rechter vreest dat Kelly in vrijheid mogelijk van de radar zal verdwijnen of getuigen zal bedreigen.

Kelly wordt verdacht van het misbruiken van vrouwen en meisjes. Begin augustus werd hij voor het eerst voorgeleid in New York, waar hij wordt vervolgd omdat hij daar vijf jonge vrouwen zou hebben geronseld om seks met hem te hebben.

Zaak in Chicago

De zanger was niet aanwezig bij de zitting van vandaag. Hij zit in een gevangenis in Chicago, waar hij in juli werd opgepakt omdat er in die stad een andere zaak tegen hem loopt.

Daar zou hij kinderporno hebben geproduceerd door seksfilmpjes met minderjarigen te maken en de rechtsgang hebben tegengewerkt door honderdduizenden dollars zwijggeld te betalen aan zijn slachtoffers.

Kelly zegt in beide zaken onschuldig te zijn.

Dat zei hij ook al eerder in een interview met CBS: