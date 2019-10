Placido Domingo stapt op bij LA Opera vanwege #metoo-beschuldigingen

Placido Domingo is opgestapt als directeur van de Los Angeles Opera. Ook heeft hij al zijn optredens voor het operagezelschap geannuleerd.

"Recente beschuldigingen in de pers hebben voor een sfeer gezorgd waardoor ik niet meer voor het bedrijf kan werken dat ik zo liefheb", aldus Domingo in een verklaring. Sinds 2003 stond hij aan het roer van het operahuis.

#metoo

In augustus werd Domingo in een verhaal van persbureau AP door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In totaal hebben twintig vrouwen zich inmiddels als slachtoffer van hem gemeld.

De Spaanse tenor, die wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden, weerspreekt alle beschuldigingen. Volgens hem handelde hij altijd met wederzijdse instemming. Het verhaal van AP noemde hij "inaccuraat".

De 78-jarige operazanger benadrukte in zijn verklaring over zijn vertrek bij de LA Opera zijn naam te willen zuiveren. Ondertussen zet wel het ene na het andere operahuis een streep door zijn naam.

Zo besloot de Metropolitan Opera in New York vorige week nog in samenspraak met Domingo hem uit een vertolking van Macbeth te halen.