Prins Harry's klaagt tabloid aan: 'regelrechte aanval op Britse roddelpers'

Voor kenners van het Britse Koningshuis is niet zozeer de schuldvraag maar vooral het statement zélf interessant. "Dat Harry en Meghan een krant aanklagen is niet per se opmerkelijk: het gebeurt wel vaker dat royals juridische stappen ondernemen tegen de pers", zegt oud-correspondent Verenigd Koninkrijk Hieke Jippes. "Maar wat wél opvallend is, is de manier waarop."

Aanval op de Britse roddelpers

"Het is een opmerkelijk uitgesproken verklaring", schrijft ook royal correspondent Nicholas Witchell in een opiniestuk op de BBC. "Dit is niets minder dan een regelrechte aanval op de Britse roddelpers." Hij las Harry's woorden met gemengde gevoelens. "Is het eerlijk om de volledige Britse roddelpers te straffen vanwege een geschil met één krant over één verhaal?", vraagt Witchell zich af.

"Dit verhaal staat niet op zichzelf - deze zaak staat voor hoe de Britse pers zich het afgelopen jaar als een rottweiler in Harry en zijn vrouw heeft vastgebeten", brengt Brits Koninklijk Huis-commentator Dickie Arbiter daartegenin. Hij was tot 2000 woordvoerder van Koningin Elizabeth.

"Harry is oprecht bang voor wat die aanhoudende aanvallen van tabloids tot gevolg kunnen hebben. Hij zou zich niet zo emotioneel geuit hebben als dat niet zo was", zegt hij aan de telefoon.