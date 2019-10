Haagse stemmers vol ongeloof: 'Ik kan me niet voorstellen dat hij zo dom is'

"Een woord dat ik veel hoorde over hem en wat heel erg toepasselijk voor hem was: hij bedreef ombudsmanpolitiek", zegt taxichauffeur Frans Krul, die op de lijst van de partij stond. "Als er een probleem was, gaat hij erheen. Hij zit heel dicht bij de problemen in de stad. Hij gaat naar de mensen toe en zit niet in een ivoren toren."

Ook Melissa Frieser heeft, ondanks corruptieonderzoek, lovende woorden voor de politici. De Haagse ondernemer was campagneleider van De Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Wat ik van Richard en Rachid weet; dat ze altijd hun best hebben gedaan, alleen hard gewerkt. We hebben samen met foldertjes gelopen in de stromende regen, dat doe je niet voor je eigen gewin."

Geen campagnegeld

VVD, D66 en GroenLinks maakten vanmiddag bekend de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos op te zeggen. De partijen stellen dat Den haag "boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient".

Het is zeer uitzonderlijk dat wethouders in verband worden gebracht met corruptie, weet docent bestuurskunde Julien van Ostaaijen. "Integriteit is tegenwoordig steeds belangrijker. Zeker in grotere gemeentes zijn er allerlei toetsen, monitoren en scans, voorafgaand aan de start van wethouders die dit moeten voorkomen."

De Groep de Mos kreeg net als andere lokale partijen geen campagnegeld van een landelijke partij en moest dus op een andere manier op zoek naar financiën. Maar dat is volgens Van Ostaaijen geen excuus. Hij wijst erop dat er 800 lokale partijen in Nederland zijn en zegt dat het bijna altijd goed gaat. "Maar het is wel zo dat je als partij moet kijken hoe je aan inkomsten kunt komen. Soms komt dat geld uit de samenleving, door giften, soms in natura door bijvoorbeeld de huur van een zaal. Je moet daar heel voorzichtig zijn. Het kan niet zijn dat je voor dat soort giften een wederdienst levert."

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De wethouders herkennen zich niet in de verdachtmakingen.