OM: twee moorden in Hooge Zwaluwe waren noodweer

Het Openbaar Ministerie eist geen straffen tegen vier Belgische mannen die waren betrokken bij het doodschieten van twee mensen in Hooge Zwaluwe. Volgens het OM was er sprake van noodweer en moeten zij worden ontslagen van rechtsvervolging.

In een vakantiehuisje in de Brabantse plaats werden in oktober 2015 de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour en de Macedoniër Muljaim Nadzak doodgeschoten. Volgens justitie wilden de twee samen met Bredanaar Roy O. een ripdeal plegen op de vier Belgen. Dat blijkt uit ontcijferde berichten op telefoons van de betrokkenen.

Negen schoten

Volgens het OM probeerden zij de vier Belgen te beroven van het geld waarmee ze cocaïne wilden kopen. De vier werden vastgebonden en een van hen werd in zijn rug geschoten. Het OM noemt dat onnodig en excessief geweld, dat de vier verdachten het recht gaf om zich te verdedigen.

De vastgebonden mannen maakten zich los en schoten Dalfour en Nadzak dood. Twee anderen raakten zwaargewond.

"Ze wilden geen geweld gebruiken, maar drugs kopen", zegt de officier van justitie over de Belgen. Hij stelt dat de Belgen het slachtoffer dreigden te worden van een ripdeal.

De advocaten van de Belgen noemt de beslissing van het OM moedig. "Zeker in zo'n zaak." Tegen Roy O. is drie jaar cel geëist voor poging tot diefstal met geweld.