Prinses Beatrix aanwezig bij 75ste herdenking razzia Putten

In Putten is de razzia herdacht waarbij de Duitsers 75 jaar geleden 659 mannen wegvoerden. Prinses Beatrix en staatssecretaris Paul Blokhuis waren daarbij aanwezig.

Voorafgaand aan de herdenking in de Oude Kerk heeft prinses Beatrix met een nabestaande gesproken. Om 19.00 uur is er een kranslegging.

Beatrix was als koningin ook aanwezig bij de vijftigste herdenking in de Gelderse gemeente, zo meldt Omroep Gelderland. Koningin Juliana onthulde in 1949 een monument voor de slachtoffers van het drama.

Vergelding

De razzia in Putten was een vergelding voor een verzetsactie waarbij een Duitse officier om het leven kwam. Het Veluwse verzet beschoot op 1 oktober 1944 op de weg van Putten naar Nijkerk een Duitse auto met daarin twee officieren en twee korporaals. Een van hen overleefde dit niet.

Een dag later werd Putten omsingeld door de Duitse troepen. Zij staken huizen in brand, scheidden de mannen van de vrouwen en voerden de mannen af naar Kamp Amersfoort. Enkele tientallen zieken werden vrijgelaten, de anderen werden vanuit Amersfoort naar concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland getransporteerd. Na de oorlog keerden slechts 48 van die ruim 600 mannen levend terug.