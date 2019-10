Finse politie denkt dat man die school aanviel met zwaard alleen handelde

De man die gisteren op een vakschool in Finland een vrouw doodde met een zwaard en acht mensen verwondde, handelde alleen.

Volgens de Finse politie zijn er geen redenen om aan te nemen dat de man bij zijn actie hulp kreeg van anderen. Wel gist de politie nog naar het motief van de man, waarvan alleen bekend is dat hij in 1994 werd geboren en dat hij op de school zat.

De man had bij zijn aanval ook een vuurwapen bij zich. Het is onduidelijk of hij dat heeft gebruikt. Agenten wisten hem neer te schieten. Daarbij raakte hij zwaargewond.

Hij ligt in een ziekenhuis in Kuopio, een stad op zo'n 350 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Helsinki. Vanwege de aanval hangen vandaag alle vlaggen op Finse overheidsgebouwen halfstok.