Wereldhandelsorganisatie: Airbus ontving miljarden aan illegale subsidie

Door een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) mogen de Verenigde Staten importheffingen invoeren op 7,5 miljard dollar aan Europese producten. De WTO concludeert dat vliegtuigbouwer Airbus illegale staatssteun heeft gehad.

Door die steun van verschillende Europese lidstaten hebben de Verenigde Staten volgens de WTO schade geleden. Die schade mag nu door middel van importheffingen worden gecompenseerd.

De Amerikanen hebben al een lijst opgesteld met producten om uit te kiezen. Daarop staan naast vliegtuigen onder meer helikopters, wijn, handtasjes en kaas. Producten waar importheffingen op komen, worden in de VS duurder. Makers van vliegtuigen of bijvoorbeeld handtasjes uit de VS zelf of uit andere niet-EU-landen hebben daarmee een voordeel.

Boeing komt later

Sinds 2004 is er een hoogoplopende ruzie tussen de VS en de EU over steun aan grote vliegtuigbouwers. De Amerikanen hebben hun vliegtuigbouwer Boeing volgens de Europese Unie ook staatssteun gegeven. Een uitspraak van de WTO in deze zaak wordt pas in 2020 verwacht.

Gisteren zei EU-handelscommissaris Cecilia Malmstöm dat ze na de WTO-uitspraak nieuwe Amerikaanse importheffingen verwacht. Volgens Malmström liggen wat de Europese reactie betreft "alle opties op tafel". Dus ook terugslaan met Europese importheffingen vóór er een WTO-oordeel over Boeing is.

Recessievrees

De timing van extra handelsbeperkingen kan bijna niet slechter. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan heeft de industrie het al zwaar. De activiteit krimpt zelfs, blijkt uit de laatste data. Dat is een mogelijke voorbode van een economische recessie. Nieuwe importheffingen op miljarden aan goederen vergroten de kans daarop.

Op de achtergrond speelt ook een beslissing die Donald Trump moet maken over importheffingen op Europese auto's. Afgelopen mei schoof hij dat besluit een half jaar vooruit. De Europese Commissie schat dat er jaarlijks voor 50 miljard euro aan auto's naar de VS wordt geëxporteerd.