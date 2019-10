Gewapende mannen ontvoeren tweetal in Roosendaal

Twee mannen zijn maandagavond door gewapende mannen uit een huis in Roosendaal ontvoerd. Het tweetal is bedreigd, geslagen en meegenomen in een gestolen auto. Vier uur later zijn ze gewond vrijgelaten bij een bos in de Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet.

De gewapende ontvoerders drongen rond tien uur 's avonds de woning van een van de mannen binnen en bedreigden de bewoner en de andere man die in het huis aanwezig was. Vervolgens werden het tweetal ontvoerd in een auto die bij de woning hoorde. Tijdens de rit zijn de mannen bedreigd en geslagen. De ontvoerders eisten ook geld. Rond 2 uur 's nachts werden de mannen vrijgelaten in Hoogvliet. Daarna zijn ze in het ziekenhuis aan hun verwondingen geholpen.

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met hennepteelt, maar wil daar verder geen informatie over geven, aldus Omroep Brabant. Naar de daders en de gestolen auto wordt nog gezocht.