Johnson: niet vasthouden aan brexitdatum is deuk in democratie

De Britse premier Johnson heeft herhaald dat zijn land moet vasthouden aan 31 oktober als brexitdatum. "Als we dat niet doen, loopt onze democratie een enorme deuk op", zei de premier op een congres van zijn Conservatieve Partij in Manchester.

Johnson zei dat het Verenigd Koninkrijk compromissen heeft gesloten en dat de Europese Unie nu aan zet is. Op het congres presenteerde hij de definitieve brexitplannen van zijn regering.

De Britse premier overlegt vanmiddag telefonisch met voorzitter Juncker van de Europese Commissie. Een woordvoerder van de Europese Commissie herhaalde vanochtend dat aan de "bekende voorwaarden" moet worden voldaan, zoals een "legaal uitvoerbare oplossing om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen".

Twee grenzen

Tot nu toe zijn er geen controles aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De EU en Ierland staan erop dat dit na de Brexit het geval blijft. Anders wordt gevreesd voor opleving van het conflict in Noord-Ierland. De plannen van Johnson voorzien echter in de invoering van douanecontroles, zij het niet direct aan de grens.

Volgens de Britse krant The Telegraph wil Johnson de komende vier jaar twee grenzen om Noord-Ierland heen. Dat moet een oplossing zijn voor de uitonderhandelde backstop, de afspraak dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland zolang de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord hebben gesloten.

Een deel van de Conservatieven, ook Johnson zelf, is fel tegen de backstop. Volgens de premier is die "niet in overeenstemming met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk" en daarom ondemocratisch. Het Verenigd Koninkrijk kan de backstop niet eenzijdig opzeggen en de Noord-Ierse bevolking krijgt er niets over te zeggen.