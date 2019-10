Schlagerzanger Karel Gott, 'Gouden stem uit Praag', overleden

De Tsjechische schlagerzanger Karel Gott is overleden. Hij maakte vorige maand bekend dat hij leukemie had. Gott is 80 jaar geworden.

In de schlagerwereld wordt hij gezien als een van de grootste artiesten. Hij kreeg de bijnamen 'Gouden stem uit Praag' en 'Sinatra van het Oosten'.

Gott nam zo'n 120 albums op, verkocht 23 miljoen platen en stond bijna zestig jaar op de planken. Het lied Biene Maja (Maja de Bij) uit 1975 is een van zijn bekendste nummers: