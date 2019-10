KRO-NCRV-film 'Zomer zonder mama' succesvol in het buitenland

De KRO-NCRV-film Zomer zonder mama, geregisseerd door Sanne Vogel, heeft veel buitenlands succes. De film wordt getoond op acht buitenlandse filmfestivals. Zomer zonder mama ging in première op NPO3 en was in augustus al te zien op een groot kinderfilmfestival in Zuid-Korea.

Deze maand wordt de film nog vertoond op festivals in de Verenigde Arabische Emiraten en in India. Op het Mumbai Filmfestival maakt de film kans op de hoofdprijs: de Golden Gateway Award. Binnen Europa is de film geselecteerd voor festivals in Denemarken, Finland en Polen.

Bijzondere vriendschap

In Zomer zonder mama logeert de 10-jarige Suzan (Polleke van der Sman) in de zomervakantie bij haar oma (Anneke Blok) omdat haar moeder Connie (Katrien van Beurden) als oorlogsverslaggever naar Syrië moet. Suzan sluit in die vakantie een bijzondere vriendschap met Rana, een Syrisch meisje dat in een tijdelijk asielzoekerscentrum woont. Samen helpen ze elkaar, in hun zomer zonder mama.

Sanne Vogel is actrice, regisseur en schrijver. Ze speelde in films als Het Schnitzelparadijs en Mannenharten. Eerder regisseerde ze onder andere de films Hartenstraat en Brasserie Valentijn.

Zomer zonder mama is terug te zien op NPOstart.