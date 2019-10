Asbest vrij na brand in Lisse, brandweer spuit auto's schoon

Bij een brand in een loods in Lisse, in Zuid-Holland, is asbest vrijgekomen. De asbestdeeltjes zijn neergekomen in Lisse en Sassenheim. Vanochtend is een NL-alert verstuurd naar omwonenden.

De brand in de vrijstaande loods brak gisteravond rond 21.00 uur uit. De vlammen sloegen uit het dak en dikke rookwolken trokken richting Sassenheim. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

'Geen direct gevaar'

Op de plekken waar inwoners het gebied verlaten, staan tankautospuiten van de brandweer om auto's schoon te spuiten. Bij het overrijden van asbest kan de kankerverwekkende stof verder worden verspreid. Volgens de brandweer zijn omwonenden niet in gevaar: "De hoeveelheid asbestvezels die mensen kunnen hebben ingeademd bij dit incident is zeer gering."

Het asbest wordt zo snel mogelijk door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. "Eerst op de openbare wegen", laat een gemeentewoordvoerder aan Omroep West weten.