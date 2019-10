Jaar na dood Khashoggi: zaken doen met de kroonprins kan weer

Na de beelden lijkt niemand meer iets met kroonprins Mohammed bin Salman te maken willen hebben. Het regent afzeggingen voor een internationale conferentie die hij organiseert in Riyad. Uber-topman Dara Khosrowshahi, Diane Green van Google en de Nederlandse minister Wopke Hoekstra zijn slechts enkelen die verstek laten gaan. In The Financial Times geeft een bankier het advies om vooral niet met de kroonprins op de foto te gaan.

Diezelfde Mohammed bin Salman wordt een jaar eerder nog gepresenteerd als de jonge ambitieuze hervormer. Zo schrijft Thomas Friedman, columnist van The New York Times, in 2017 dat het "lang, lang geleden is dat een Arabische leider me overspoelde met zo'n stortvloed aan ideeën om zijn land te veranderen". Dit neemt hij later terug.

Afzetting

Na de moord volgen geruchten over een eventuele afzetting van de kroonprins, vooral wanneer mogelijke opvolgers één voor één terugkeren naar Saudi-Arabië. Khalid bin Salman, de broer van de kroonprins en ambassadeur in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En Ahmad Abdul Aziz, de enige levende broer van de koning.

Khalifeh: "We zullen nooit weten of er daadwerkelijk gesprekken zijn geweest tussen de koning en zijn zoon. Maar alle experts zijn het erover eens dat het bijna onmogelijk is dat Mohammed bin Salman niet op de hoogte was van wat er gebeurde op het consulaat in Istanbul." Iets dat hij zelf nog steeds ontkent.