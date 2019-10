Wekdienst 2/10: razzia van Putten herdacht en Ajax in Champions League

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Israëlische premier Netanyahu moet verantwoording afleggen aan de openbaar aanklager, omdat hij wordt verdacht van corruptie. De hoorzitting komt op het moment dat Netanyahu druk bezig is om een nieuwe regering te vormen.

Ajax speelt zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Valencia. De verrichtingen zijn te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app.

Vandaag wordt er een belangrijke besluit genomen in de discussie over nieuw stadion van Feyenoord. Leden beslissen wie een meerderheid van de aandelen van het stadion in handen krijgt.

De razzia van Putten wordt herdacht. 75 jaar geleden pakten de Duitsers vrijwel alle mannen in het Gelderse dorp op. Van de 659 die werden meegenomen, keerden er na de oorlog maar 48 levend terug. Op onze bevrijdingssite lees je meer over wat er toen gebeurde.

Wat heb je gemist?

De politie heeft nieuwe videobeelden vrijgegeven van de mishandeling van een agent in Rotterdam in augustus. De politieman werd neergeslagen toen hij een trouwstoet controleerde.

Op de nieuwe beelden is te zien is hoe een man in een donker pak de agent van achteren neerslaat. Eerder was alleen te zien dat de agent al op de grond lag.

De politie heeft ook bekendgemaakt dat de agent er slechter aan toe is dan gedacht. Naast een hersenschudding heeft hij ook een spierverrekking in zijn nek.