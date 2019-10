Belgische moordenaar bekent spontaan nog drie moorden

Een Belgische man die vorig jaar werd opgepakt voor een moord uit 1992, heeft nog drie moorden gepleegd. Dat heeft hij zelf verklaard tegen een onderzoeksrechter. De man van 55 beroofde naar eigen zeggen in de jaren 90 drie vrouwen van het leven.

Het Belgische Openbaar Ministerie had de man al in verband gebracht met een moord uit 1997, op een vrouw van 38 uit Antwerpen. Hij zweeg tot nu toe over die zaak, maar bij een verhoor gaf hij gisteren toe dat hij haar heeft gedood. Spontaan biechtte hij nog twee moorden op: op een vrouw van 28 uit Oelegem en een vrouw van 46 uit Antwerpen.

Alle zaken waren cold cases. Er kwam beweging in toen verdachte Stephaan D.L. twee jaar geleden werd veroordeeld voor diefstal en zijn DNA in een landelijke databank werd opgenomen. Vervolgens kon hij worden gelinkt aan de moord uit 1992. Later dook zijn naam op in een andere moordzaak, maar de twee zaken die hij gisteren bekende zaten muurvast.

Het Openbaar Ministerie gaat D.L. vervolgen voor viervoudige moord. Door de bekentenissen wordt de man in Belgische media nu seriemoordenaar genoemd.