Douze points voor Hooverphonic? België maakt eerste Songfestival-act bekend

Hooverphonic vertegenwoordigt België bij het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam. De band maakte dat bekend bij een persconferentie in het Atomium in Brussel. Er is ook al een liedje. Dat blijft voorlopig geheim, maar zal volgens de bandleden "typisch Hooverphonic" zijn.

De Belgische band is de eerste naam voor het Songfestival in Rotterdam. Andere landen komen later dit najaar of pas begin volgend jaar met hun inzending.

Hooverphonic brak in 2000 internationaal door, onder meer door dit nummer: