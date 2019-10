Meisje (5) overleden aan verwondingen na brand Brunssum

Het vijfjarige meisje dat zaterdag ernstig gewond raakte bij een brand in Brunssum, is aan haar verwondingen bezweken, zegt de politie.

De brand in de flat aan de Prinses Margrietstraat ontstond waarschijnlijk toen het meisje langs een kaars liep en haar kleding vlam vatte. Ook haar 30-jarige moeder raakte gewond.

Het meisje werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Duitsland gebracht, waar ze vandaag is overleden. De moeder is naar een ziekenhuis in Heerlen gebracht. Het is onbekend hoe zij er nu aan toe is.

1Limburg schrijft dat er een inzamelingsactie wordt gehouden om de uitvaart van het meisje te betalen.