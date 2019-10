VN: 1000 migranten verdronken dit jaar, situatie op Griekse eilanden kritiek

Dit jaar zijn meer dan duizend migranten verdronken in de Middellandse Zee die probeerden Europa te bereiken. Dat schat de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Hoewel het aantal doden sinds 2016 is gedaald, zijn de cijfers voor september juist hoger dan normaal. De VN waarschuwt voor de "kritieke situatie" in migrantenkampen op de Griekse eilanden.

Het is het zesde jaar op rij dat deze "gure mijlpaal" van duizend doden is bereikt, zegt de VN. In 2018 kwamen er 2277 mensen om. Het aantal migranten dat in de Middellandse Zee verdrinkt, neemt af sinds het hoogtepunt in 2016. Toen kwamen 5096 mensen om het leven.

Ook het aantal migranten dat in Europa aankomt, neemt af. In 2015 kwamen nog ruim een miljoen mensen aan. Dat was voor het sluiten van de Turkije-deal. Vorig jaar ging het om 141.000 mensen. Dit jaar zijn tot nu toe 78.443 geregistreerd.

Griekse eilanden

De VN zegt dat de Griekse autoriteiten onmiddellijk een einde moet maken aan de "gevaarlijke situatie" op de Griekse eilanden waar de migrantenkampen overvol zijn. De toename van het aantal migranten daar maakt de situatie onhoudbaar, zegt de VN.

In het beruchte kamp Moira op Lesbos zitten veel te veel migranten: ruim 12.000, terwijl het is gebouwd is voor 3000 mensen. "Er is één toilet op honderd migranten", zei de woordvoerder. De burgemeester van het eiland zei eerder dat de situatie lijkt op "concentratiekampen, waar alle menselijke waardigheid is verdwenen".

