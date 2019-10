Harsco terecht bestraft voor stof- en grafietoverlast

De provincie Noord-Holland heeft het slakverwerkingsbedrijf Harsco terecht op de vingers getikt en een dwangsom opgelegd voor het overtreden van milieuregels. Dat oordeelt de bestuursrechter. Harsco was het niet eens met het provinciale besluit en spande een zaak aan, maar kreeg dus geen gelijk.

Harsco zit op het terrein van staalbedrijf Tata Steel in Velsen-Noord en verwerkt restproducten die vrijkomen bij staalproductie. Vooral bij droog weer kan er stof en grafiet vrijkomen bij het kiepen van de zogenoemde slakken en dat daalt soms in de omgeving neer. Omwonenden hebben daar last van.

Maatregelen

De provincie constateerde de afgelopen jaren tientallen overtredingen en sommeerde Harsco maatregelen te nemen. Het bedrijf kreeg een ultimatum met een boete als stok achter de deur. Toen het bedrijf opnieuw de regels overtrad, moest het van de provincie de dwangsom betalen.

Harsco zegt er alles aan te doen om aan de regels te voldoen, maar af en toe gaat het nog mis. Het bedrijf wil meer tijd om maatregelen te kunnen nemen, zoals het bouwen van een hal zodat het proces overdekt plaats kan vinden.

De rechter oordeelt nu dat de provincie bevoegd en verplicht was om te handhaven, schrijft NH Nieuws. Volgens de rechter heeft Harsco niet aannemelijk kunnen maken dat maatregelen die zijn voorgesteld door Gedeputeerde Staten, zoals rustig kiepen, niet het gewenste effect hebben.

De hoogte van de dwangsommen en de termijn die Harsco kreeg, vindt de rechter redelijk. "De gevolgen van de overtreding voor de omgeving kunnen immers ernstig zijn."