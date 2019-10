Beoogd Eurocommissaris Wojchiechowski wankelt

De politieke problemen voor de nieuwe Europese Commissie stapelen zich op. De Pool Janusz Wojciechowski, beoogd landbouwcommissaris, zakte vanmiddag voor het examen in het Europees Parlement. Hij wist op veel vragen geen antwoord of gaf ontwijkende antwoorden en moet daarom nog een keer terugkomen.

Hij antwoordde vooral: "Ik ga het bestuderen" en "Ik ga er naar kijken." Hij kon niet zeggen wat hij met de landbouw gaat doen en hoe hij de milieuproblemen gaat aanpakken.

Pesterig

Op concrete vragen over wat hij wil doen voor kleine boeren die last hebben van handelsverdragen, zoals met Brazilië en Argentinië, zei hij "voorstellen" te willen indienen.

Ook op de vraag hoe hij het enorme landbouwbudget van de Europese Unie kan beheren als hij niet eens in staat is om zijn boekhouding op orde te hebben, wist hij geen antwoord. Wojciechowski moest recent een deel van zijn reiskosten terugbetalen die hij als lid van het Europees Parlement had ontvangen. Maar de anti-fraude commissie (Olaf) oordeelde dat er van opzet geen sprake was.

Niet best, niet genoeg

Al tijdens het verhoor leidde de beantwoording tot reacties zoals die van Bas Eickhout (Groen Links). "Als dit zo doorgaat zit hij in moeilijkheden. Dit soort antwoorden irriteert parlementariërs."

Na afloop waren de oordelen bikkelhard. Jan Huitema van de VVD mist een duidelijke visie bij de nieuwe landbouwcommissaris. "Ik ben er niet van overtuigd dat hij de geschikte kandidaat is die de concurrentiepositie van boeren versterkt, innovatie stimuleert en duurzame resultaten beloont."

De christendemocraten omschreven het optreden als erg zwak, zonder concrete ideeën. "Hij wil veranderingen, maar heeft geen idee welke veranderingen er moeten komen. Hij is vaag over de Green Deal die Europa groener moet maken. Dus dit is niet genoeg", zei Herbert Dorfmann van de christendemocraten na het verhoor.

Ook de PvdA is niet tevreden. "Door overal voor open te staan, blijft er heel veel op tafel liggen en wordt er minder gekozen", zei Europarlementariër Mohammed Chahim. Hij vindt dat juist nu gekozen moet worden omdat de landbouw een omslag moet maken naar een meer duurzame landbouw.

Herkansing

Wojciechowski moet nu eerst een reeks schriftelijke vragen beantwoorden en later waarschijnlijk nog een keer in het Europees Parlement langskomen voor een mondeling herexamen.

Gisteren stuurde het Europees Parlement twee beoogde Eurocommissarissen definitief naar huis: de Roemeense Plumb vanwege een lening die ze niet kon verantwoorden en de Hongaar Trócsányi omdat hij geen opheldering kon geven over banden met een advocatenkantoor dat zijn naam draagt.