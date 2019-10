Een week impeachment-onderzoek in de VS: dagvaardingen en nieuwe onthullingen

De Democraten laten inmiddels geen gras over het impeachment-onderzoek groeien: de eerste officiële dagvaardingen zijn verstuurd. De minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, had vrijdag de twijfelachtige eer de eerste brief te ontvangen. Hij moet documenten overhandigen met betrekking tot het contact met de Oekraïense regering.

Vorige week zei Pompeo nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de kwestie omdat hij het "transcript nog niet volledig gelezen had", inmiddels bevestigen steeds meer bronnen dat hij zélf getuige was van het gesprek tussen Trump en de Oekraïense president. "Dat is niet ongebruikelijk overigens, er luistert altijd een man of tien mee met dit soort gesprekken. Mensen die het contact leggen met de leider van het andere landen, maar ook mensen van inlichtingendiensten en betrokken ministers die aantekeningen maken", legt correspondent Arjen van der Horst uit.

Ook wil de Congres-commissie Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani horen. Hij moet voor 15 oktober documenten overhandigen over zijn activiteiten in Oekraïne: daar ging hij, vertelde hij openlijk aan media, op zoek naar informatie die de Bidens kon schaden.

Vrijdag is de kickstart

Komende vrijdag krijgt het impeachment-onderzoek een kickstart met het verhoor van de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten. "Dat is heel interessant", zegt Van der Horst. "De inspecteur-generaal is de waakhond waar de klokkenluider die de informatie heeft gelekt langs moest. De generaal heeft beoordeeld of de zorgen van de klokkenluider gegrond waren en heeft met diverse andere getuigen gepraat. Uit dat verhoor kan dus veel nieuwe, relevante informatie komen."

Een afzettingsprocedure. Hoe werk dat ook alweer?