In een auto in Duivendrecht is een man doodgeschoten. De politie Amsterdam zegt een vermoeden te hebben wie hij is. Het slachtoffer zat in een auto bij de Buitensingel, bij volkstuinen.

Wat er precies gebeurd is, kan de politie nog niet zeggen. De man werd om 17.30 uur aangetroffen, na een melding. De recherche doet onderzoek.