Rotterdamse wacht proces niet af en vlucht uit Turkije

Een Nederlandse vrouw die Turkije niet uit mocht, is het land uit gevlucht. Zij zat eerder dit jaar drie maanden in de gevangenis in Istanbul. In juli werd ze vrijgelaten, maar kreeg wel van de Turkse rechter een uitreisverbod opgelegd. Donderdag wordt haar rechtszaak in Istanbul voortgezet.

De 31-jarige vrouw uit Rotterdam werd in april samen met haar vijf maanden oude dochtertje opgepakt op het vliegveld van Istanbul. Ze wordt in Turkije verdacht van lidmaatschap van de PKK en het maken van propaganda voor deze terroristische organisatie. In Rotterdam was ze lid van de Koerdische organisatie Demned.

Geen vertrouwen

In een verklaring via haar Nederlandse advocaat zegt de Rotterdamse dat ze door haar ervaringen van de afgelopen maanden geen vertrouwen meer had in een eerlijk proces. "Daardoor heb ik het moeilijke besluit genomen te vluchten, en ben ik inmiddels in Nederland herenigd met mijn familie en vrienden." Ook haar dochtertje is weer in Nederland.

Uit haar verklaring wordt niet duidelijk hoe ze Turkije heeft kunnen verlaten. Ook is niet bekend of ze samen met haar dochter is gevlucht of dat het meisje al eerder in Nederland was. Voor haar gold geen uitreisverbod.

In Turkije zitten zeker veertien Nederlanders vast die het land niet uit mogen reizen omdat er een proces tegen hen loopt. Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis werd begin juli na politieke druk vrijgesproken en mocht Turkije verlaten. Hij zat vast op verdenking van het maken van propaganda voor de PKK, na posts over Koerden op sociale media.