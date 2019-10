Zuckerberg spreekt in gelekte audio van 'existentiële dreiging'

De site meldt beschikking te hebben over in totaal twee uur aan audiomateriaal, afkomstig van twee bijeenkomsten met medewerkers in juli van dit jaar, waar de Facebook-topman vragen beantwoordde. Dit gegeven alleen al is pikant: lekken naar de pers wordt gezien als verraad. Het lekken van in vertrouwen uitgesproken antwoorden van de topman dus helemaal.

Speerpunt in campagne

Het opbreken van techbedrijven, waaronder Facebook, is een onderwerp dat steeds vaker opduikt in de Amerikaanse politiek. Warren heeft er zelfs een speerpunt van gemaakt in haar presidentscampagne. Het idee is dat bedrijven als Facebook, maar ook Amazon, Google en Apple zo groot en machtig zijn geworden dat het beter is om ze op te breken.

Hier zitten haken en ogen aan en het is de vraag of het ooit zover komt. Toch is er volop discussie over de macht van deze techbedrijven en lopen er volgens The New York Times in de VS zestien onderzoeken naar de vier bedrijven, onder meer over mogelijk machtsmisbruik.

Ook komt de macht van Zuckerberg aan bod. Door de bestuursconstructie van Facebook kan in feite niemand hem ontslaan. "Anders waren er diverse momenten geweest waarop ik zou zijn ontslagen", zegt hij hierover.

'Interessant fenomeen'

Een andere vraag draaide om de concurrentie met TikTok, een relatief nieuwe sociale media-app die al heel groot is in China. Zuckerberg erkent dat de app het goed doet en noemt het een "interessant fenomeen". De topman zegt onder meer dat Facebook een eigen variant heeft, Lasso geheten, waarmee het gaat proberen TikTok in nieuwe markten de wind uit de zeilen te halen.

Zijn uitspraken over TikTok zijn extra interessant omdat er in de VS onderzoek loopt naar de manier waarop Facebook omgaat met concurrenten. Naar verluidt heeft Snapchat zich tegenover toezichthouder FTC, die het onderzoek leidt, beklaagd over de manier waarop Facebook probeerde groei van de app tegen te houden.

Een woordvoerder van Facebook wilde tegenover de NOS niet reageren op het gelekte materiaal.