Invoer van 'heilige' ayahuasca-thee nu echt verboden

De Hoge Raad heeft een vrouw veroordeeld die in 2015 op Schiphol 33 kilo ayahuasca-thee door de douane probeerde te loodsen. Ze krijgt geen straf. De raad houdt daarmee de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam van vorig jaar in stand. Die veroordeelde de vrouw voor overtreding van de Opiumwet.

Ayahuasca-thee bevat het bestanddeel dimethyltryptamine (DMT) dat op grond van de Opiumwet niet mag worden ingevoerd. De vrouw is lid van een Braziliaans kerkgenootschap dat de thee in erediensten gebruikt en als "heilig middel" ziet. Om die reden werd de invoer en het gebruik gedoogd. De vrouw was tegen de uitspraak van het hof in cassatie gegaan, omdat haar veroordeling in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst.

Volgens de Hoge Raad is het verbod op de invoer van de thee een "toegelaten beperking" van de vrijheid van godsdienst vanwege de risico's voor de volksgezondheid.

