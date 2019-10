Windmolenactivist langer in voorarrest, ongeloof bij familie en vrienden

Het voorarrest van windmolenactivist Jan H is met drie maanden verlengd. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

De man zit in hechtenis op verdenking van het versturen van dreigbrieven en het dumpen van asbest tegen de komst van windmolens bij Meeden in Groningen. Familie en vrienden van Jan H. reageren vol ongeloof op de verlenging van zijn voorarrest.

Zelf zegt hij zijn bekomst te hebben van de acties. "Ik heb het wel gehad met actievoeren tegen windmolens, na drie maanden in de gevangenis", zei hij. De 58-jarige Jan H. uit Pekela is de enige verdachte die nog vastzit. Hij sprak vandaag voor het eerst in het openbaar over de acties waarvan hij wordt beschuldigd. De zaak diende vandaag pro forma bij de rechtbank in Assen.

DNA op tiewraps

Het OM beschuldigt H. van het versturen van dreigbrieven aan ondernemers en de Groningse gedeputeerde Gräper. Daarnaast wordt hij verdacht van het dumpen van asbest. Het DNA van hem is gevonden op een tiewrap waarmee pamfletten zijn vastgemaakt bij het gedumpte asbest. Hij heeft met het asbest de gezondheid van mensen in gevaar gebracht, zegt het OM. Daarop staat maximaal twaalf jaar cel.

Er zijn telefoongesprekken opgenomen tussen H. en andere verdachten. Uit die gesprekken zou blijken dat zij de acties planden en daarin steeds verder gingen. De verdachten spreken daarin over het versturen van dreigbrieven vanuit Duitsland. Die brieven werden later ook bezorgd bij bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de windmolens. Het OM vreest dat H. doorgaat met zijn acties als hij wordt vrijgelaten.

H. weigert nog steeds verklaringen af te leggen over de acties zelf, omdat hij zegt andere actievoerders niet in dezelfde problemen te willen brengen als waar hij nu in zit. "Op de eerste dag van mijn arrestatie kreeg ik al te horen dat al mijn bezittingen in beslag worden genomen om de schade van de ondernemers te compenseren."

Teleurstelling

Ook bij de rechtszaak was ondernemer Jan Nieboer. Hij zat eerder vast vanwege betrokkenheid bij de dreigementen. Hij is wél vrijgelaten, maar geldt nog steeds als verdachte. "Ik vind het een rare zaak", zegt Nieboer. "Het enige verschil tussen ons is dat zijn DNA is aangetroffen op een tiewrap."

Ook hij heeft het gevoel dat H. wordt vastgehouden om andere actievoerders af te schrikken.

Er is veel onbegrip over de vervolging van H, zegt ook Johan Mulder van Stichting Platform Tegenwind N33. "Waarom kijkt iedereen naar de actievoerders? En niet naar de politiek die dit koste wat het kost heeft doorgedrukt. Wij zijn altijd in gesprek gebleven, hebben alternatieven aangedragen. Maar daar werd niet naar geluisterd."

De zaak wordt waarschijnlijk in maart inhoudelijk behandeld.