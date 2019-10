'Zeer drukke avondspits' verwacht, advies om rijstijl aan te passen

Rijkswaterstaat verwacht een zeer drukke avondspits. Weggebruikers moeten rekening houden met flink wat extra reistijd. Ook de ANWB gaat uit van een vroege en zware spits.

"Een combinatie van regenbuien in het midden en zuiden van het land, die gepaard kunnen gaan met onweer en hagel, en een altijd al drukke avondspits op dinsdag zorgen ervoor dat weggebruikers rekening moeten houden met flinke vertragingen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Ook kunnen weggebruikers extra hinder ondervinden van boeren die na afloop van de manifestatie in Den Haag weer huiswaarts gaan."

Onder escorte

Vandaag was er een groot boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. Inmiddels is de bijeenkomst afgelopen. Veel boeren zijn met hun trekker naar Den Haag gekomen. De politie gaat uit van ten minste 2200 trekkers, maar zegt dat er heel goed meer kunnen zijn. De trekkers mogen op dezelfde manier weggaan zoals ze zijn gekomen, de politie begeleidt de boeren daarbij.

"De trekkers rijden maar 30 à 40 kilometer per uur. De politie wil ze het liefst in grote groepen en onder escorte naar huis laten rijden om het allemaal zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, maar de vraag is of dat lukt", zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst.

"Veel trekkers staan op locaties waar ze niet waren verwacht. Zo staan op de A12 nog trekkers met de neus de verkeerde kant op, die moeten eerst keren voordat ze terug kunnen rijden."

Weggebruikers worden geadviseerd om voor vertrek de verkeersinformatie te checken. Ook is het volgens Rijkswaterstaat verstandig om "de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen".

Drukste ochtendspits ooit

De ochtendspits van vanmorgen was de drukste ooit. Er stond meer dan 1000 kilometer file, met name in het midden van het land en op de wegen rond Den Haag. Volgens de ANWB was dat te wijten aan een combinatie van regenachtig weer, ongelukken en tractorcolonnes.