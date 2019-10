Europese regels moeten apparaten langer laten meegaan

De Europese Commissie heeft ingestemd met maatregelen die de levensduur van elektrische apparaten zoals koelkasten en tv's moeten verlengen. De apparaten moeten volgens de nieuwe maatregelen zuinig zijn in gebruik en simpel te repareren. Ook moeten reserve-onderdelen minstens zeven tot tien jaar na aankoop nog beschikbaar zijn.

De maatregelen worden in 2021 van kracht. De lidstaten hadden er al mee ingestemd.

In de maatregelen staat verder dat giftige vlamvertragers in tv-schermen verboden worden. Ook worden de eisen strenger voor flikkerende lampen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarnaast komen er nieuwe eisen voor het recyclen van apparaten. Wat die eisen zijn, is nog niet bekend.

Lagere energierekening

Volgens Europese Commissie zullen de nieuwe maatregelen ook financiële voordelen opleveren. In combinatie met voorschriften voor energielabels zullen huishoudens gemiddeld 150 euro per jaar gaan besparen.

Sommige reserveonderdelen en tips om apparaten langer mee te laten gaan, blijven alleen beschikbaar voor professionele reparatiebedrijven. De Europese consumentenkoepel BEUC vindt dit teleurstellend, omdat consumenten zo niet leren hoe ze zelf apparaten kunnen repareren.

Ook heeft de organisatie kritiek op de maximale levertijd voor onderdelen. Drie weken wachten is volgens BEUC zeker te lang voor een gezin met een kapotte wasmachine.