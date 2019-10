Politie ontmantelt groot drugslab in Kerkrade

De politie heeft in Kerkrade een groot drugslab opgerold. Het lab werd gisteravond ontdekt bij een inval in een loods op bedrijventerrein De Locht. Een verdachte is aangehouden en mogelijk volgen er meer arrestaties, zegt de politie.

Het drugslab is vandaag verder onderzocht. Een politiewoordvoerder zei tegen 1Limburg dat het gaat om het op een na grootste drugslaboratorium dat ooit in Nederland is gevonden.

Een bedrijf ernaast werd gesloten en ontruimd in verband met ontploffingsgevaar. "Als hier de zaak was geëxplodeerd was de ramp niet te overzien geweest", zei de politiewoordvoerder.

In het pand staan talloze vaten, ketels, afzuiginstallaties en andere benodigdheden voor de productie van synthetische drugs. De vloer bij de ingang van de loods zat onder schoonmaakmiddel om de chemische geur in het lab te maskeren.

Een speciale politie-eenheid begint morgen met de ontmanteling van het lab.