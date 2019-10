Man neergeschoten bij demonstraties Hongkong

Bij demonstraties vanwege de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China is in Hongkong een man in zijn borst geschoten, volgens ooggetuigen door de politie. De 18-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een vriend verkeert hij in kritieke toestand. Ondanks het verbod om vandaag te demonstreren gingen tienduizenden mensen in Hongkong de straat op.

Volgens de South China Morning Post is het de eerste keer sinds het begin van de demonstraties dat een betoger gericht onder vuur werd genomen.

De demonstranten kondigden afgelopen weekend al aan dat ze vandaag de straat op zouden gaan om te demonstreren tegen de Chinese communistische partij. Ze zijn in het zwart gekleed omdat ze 1 oktober hebben omgedoopt in een dag van rouw. Ook werd er een 'nationale rouwmars' aangekondigd.

Geweldsuitbarstingen

De politie in Hongkong had gisteren gezegd rekening te houden met een "zeer gevaarlijke geweldsuitbarsting". Er werden verschillende veiligheidsmaatregelen genomen; straten en metrostations werden gesloten en de oproerpolitie nam posities in.

Hier en daar zette de oproerpolitie traangas in tegen demonstranten. Minstens vijftien mensen raakten gewond vandaag. Ook heeft de politie in Hongkong sinds maandag invallen gedaan in 48 panden. Hierbij werden in totaal 51 mensen gearresteerd.

Zeker 28 metrostations zijn gesloten, meer dan een kwart van het totaal. Ook veel winkels en winkelcentra bleven vandaag dicht.