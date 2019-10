FPÖ-kopstuk ruimt het veld na schandalen en verkiezingsnederlaag

De voormalig partijleider van de rechts-populistische FPÖ in Oostenrijk, Heinz-Christian Strache, stapt uit de politiek. Aanleiding is de grote verkiezingsnederlaag van zijn partij dit weekend. Strache vertrok al eerder als partijleider en vicekanselier. Dat was na een schandaal waarbij hij naar eigen zeggen in de val werd gelokt door iemand die zich voordeed als een Russin met connecties in de Russische zakenwereld.

Strache zegt zijn lidmaatschap van de FPÖ nu op om de partij niet verder te beschadigen. "Ik bied nogmaals mijn excuses aan voor mijn fouten."

Middelpunt in verschillende affaires

In mei dit jaar kwam de voormalig partijleider in opspraak door de zogenoemde Ibiza-affaire. Er dook een video uit 2017 op, waarin Strache bereid bleek om een Russische oligarch overheidsprojecten te gunnen in ruil voor steun tijdens verkiezingscampagnes. Hiervoor zou de Rus onder andere de grootste krant van Oostenrijk moeten kopen.

Afgelopen week kwam ook nog de 'Spesenaffäre' (onkostenaffaire) naar buiten: Strache en zijn vrouw zouden duizenden euro's aan privé-uitgaven hebben laten betalen door de partij. Daarnaast zouden ze voor meer dan 10.000 euro per maand aan vergoedingen hebben gekregen voor onder meer de huur van een appartement in de buurt van Wenen.

De openbaar aanklager heeft naar aanleiding van de verschillende affaires onderzoeken naar Strache ingesteld.

Laatste druppel

In de Oostenrijkse media wordt de onkostenaffaire gezien als de laatste druppel voor veel FPÖ-stemmers. De partij haalde bij de verkiezingen afgelopen zondag 16 procent van de stemmen, tegen ruim 26 procent twee jaar geleden. De partij zegt zich nu voor te bereiden op een rol in de oppositie.

Na de verkiezingsnederlaag gingen in de FPÖ steeds meer stemmen op om Strache uit de partij te zetten. De verwachting was dat er vanmiddag zou worden gesproken over een schorsing van Strache. Die beslissing heeft hij niet afgewacht.