Dode en gewonden bij aanval op school in Finland

Bij een aanval op een school in het oosten van Finland is een dode gevallen. Er zijn tien gewonden, onder wie de dader; hij is door de politie neergeschoten. Op de school worden beroepsopleidingen gegeven.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zijn berichten dat de dader met een zwaard een klaslokaal binnenging, maar de politie bevestigt dat niet. Ook is niet duidelijk wat het motief is.

De school zit in een groot winkelcentrum in de stad Kuopio.