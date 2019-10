500 banen weg bij ziekenhuizen in Groningen en Drenthe

Bij drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in Noord-Nederland gaan 500 banen verloren. Hierbij zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Het gaat om het Scheper Ziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal.

De medewerkers zijn om 12.00 uur geïnformeerd tijdens personeelsbijeenkomsten.

De zorggroep dreigt dit jaar in de rode cijfers te komen. Bestuursvoorzitter Rolf de Folter zegt zich te realiseren dat het om een ingrijpend besluit gaat. "Dat we banen moeten schrappen heeft alles te maken met de ingezette koers. De zorg verschuift en dat heeft personele gevolgen", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen van Treant daalt. "Zowel medewerkers als patiënten sorteren voor op de ingezette ontwikkeling. Dat gaat harder dan wij hadden verwacht. Maar ik heb geen zorg over het voortbestaan van Treant."

Vertrekregeling

Volgens de voorzitter van de raad van bestuur kan een deel van de medewerkers aan de slag bij de zorgtehuizen van Treant en bij andere ziekenhuizen in de regio. "Maar gedwongen ontslagen kan ik op dit moment niet uitsluiten."

Treant hoopt dat door natuurlijk verloop en het invoeren van een vrijwillige vertrekregeling het aantal gedwongen ontslagen binnen de perken blijft. Aantallen kan De Folter niet noemen. De drie ziekenhuizen tellen nu 2700 banen, waarvan er dus 500 verdwijnen. Het gaat om 300 banen in de patiëntenzorg en 200 bij ondersteunende afdelingen.

Rode cijfers, afdelingen gesloten

De topman van Treant zegt ook dat de financiële situatie verslechtert. In 2018 werd nog een winst van 9 miljoen euro gemaakt en schreven ook de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal voor het eerst in drie jaar zwarte cijfers. "Voor dit jaar verwacht ik dat we in de rode cijfers belanden", aldus De Folter. Bronnen melden aan RTV Drenthe dat het tekort richting 17 miljoen euro gaat, maar dat klopt volgens De Folter niet.

Treant sloot in 2018 de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen, wegens een tekort aan kinderartsen. Ook de spoedeisende hulp in die twee ziekenhuizen sluit op termijn. De twee ziekenhuizen krijgen er basisspoedposten voor terug, waar mensen terecht kunnen voor niet levensbedreigende situaties.

Binnen het kernteam Zorg voor de Regio zijn inmiddels afspraken gemaakt hoe de spoedzorg in de toekomst geregeld wordt. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen verwacht jaarlijks 2600 extra patiënten. Ook de ziekenhuizen in Assen (2000), Meppel (2100) en Scheemda (1700) stellen zich in op een extra toeloop.