QR-code gaat burgerservicenummer vervangen op paspoort en id-kaart

Vanaf augustus 2021 wordt het zichtbare burgerservicenummer (bsn) op de voorkant van paspoorten en identiteitskaarten vervangen door een QR-code. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu is het nummer nog zichtbaar als mensen een kopie van hun identiteitsdocumenten maken. Het bsn blijft wel zichtbaar op de achterkant van het document, zodat mensen het nog makkelijk kunnen vinden.

Het nummer wordt ook verwijderd uit de chip in identiteitsdocumenten. Veel instanties scannen de chip en lezen het bsn uit zonder dat de burger dit weet. Knops wil dit tegengaan met de nieuwe maatregel.

Fraudegevoelig

Door de QR-code wordt het volgens het kabinet makkelijker om identiteitsfraude te voorkomen. Het verwijderen van het bsn is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens "een goede maatregel om risico's te verkleinen, en een verbetering ten opzichte van de huidige situatie".

Volgens het kabinet is het nu relatief simpel om te frauderen met het bsn op paspoorten en identiteitskaarten. Burgers moeten vaak kopieën maken van hun documenten waar het bsn op staat, ondanks dat het nummer niet altijd relevant is. "Een kopie van alleen de voorzijde van identiteitskaarten of de houderpagina van paspoorten is daarmee veiliger geworden", zegt de staatssecretaris.

Ook zijn er veel gevallen waarbij partijen onrechtmatig om een kopie vragen. Om fraude te voorkomen adviseert de overheid om het bsn zwart te maken.