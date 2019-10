Gewonden in Taiwan na instorten brug, vrachtwagen valt op vissersboten

Minstens veertien mensen zijn gewond geraakt toen een brug in het noordwesten van Taiwan instortte. Een tankvrachtwagen viel op meerdere vissersboten die onder de brug lagen. Zes mensen uit de Filipijnen en Indonesië raakten zwaargewond.

De brug stortte in toen de vrachtwagen er overheen reed. Het voertuig vloog daarna in brand. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend; mogelijk is de brug beschadigd geraakt door de tyfoon Mitag die maandag het noordoosten van Taiwan raakte. De tyfoon zorgde voor veel hevige regenval en er waren windsnelheden van ruim 160 kilometer per uur.

Negen mensen die op de brug stonden, vielen in het water. De andere gewonden zijn mensen die aan boord waren van de vissersboten. Het leger en de luchtmacht hebben een zoekactie opgezet naar mogelijke overlevenden die onder de boten liggen. Zes mensen zouden bekneld zijn onder het puin.

In een video op Twitter is te zien hoe een olietanker bijna over de brug is als hij instort: