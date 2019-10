Wekdienst 1/10: boerenprotest in Den Haag en voor het eerst E10 tanken

Ander nieuws uit de nacht:

'Trump vroeg Australië om hulp bij ondermijnen Rusland-onderzoek': de Amerikaanse president wilde informatie krijgen die de conclusies van het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller moeten ondermijnen.

Drie aanhoudingen na beschieting voor Rotterdams café: er zouden zondag voor het café zeker tien kogels zijn afgevuurd met een automatisch wapen. Onder de aangehouden mensen is het slachtoffer, dat zwaargewond raakte.

Mexico sluit beruchte gevangenis: een van de aanleidingen om de Topo Chico-gevangenis in Monterrey na 76 jaar te sluiten was een bloedbad in februari 2016. Toen kwamen 49 mensen om het leven bij hevige gevechten tussen drugsbendes.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse operazangeres Jessye Norman is op 74-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door haar interpretaties van Wagner, Strauss, Mahler, Schubert en Bizet. Ook zong ze bij de inauguratie van de Amerikaanse presidenten Ronald Reagan en Bill Clinton en op de zestigste verjaardag van de Britse koningin Elizabeth.

Jessye Norman trad vanaf de jaren 70 regelmatig op in het Concertgebouw in Amsterdam en won in 2006 de klassieke Edison Oeuvreprijs als bekroning van haar lange carrière.

Norman overleed in een ziekenhuis in New York aan complicaties van een dwarslaesie die ze in 2015 opliep. Sindsdien zat ze ook in een rolstoel.