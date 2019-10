Amerikaanse operazangeres Jessye Norman (74) overleden

De Amerikaanse operazangeres Jessye Norman is op 74-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door haar interpretaties van Wagner, Strauss, Mahler, Schubert en Bizet. Ook zong ze bij de inauguratie van de Amerikaanse presidenten Ronald Reagan en Bill Clinton en op de zestigste verjaardag van de Britse koningin Elizabeth.

Jessye Norman trad vanaf de jaren 70 regelmatig op in het Concertgebouw in Amsterdam en won in 2006 de klassieke Edison Oeuvreprijs als bekroning van haar lange carrière. Ze kreeg gedurende haar carrière vier keer een Grammy uitgereikt, waarvan één voor haar hele oeuvre. In 2009 kreeg ze van president Obama de National Medal of Arts uitgereikt, de hoogste Amerikaanse onderscheiding.

Dwarslaesie

Jessye Norman werd in de Amerikaanse staat Georgia geboren in een muzikale familie. Ze zong als kind in het gospelkoor in de kerk en ging later muziek studeren in Washington en Michigan. In 1969 debuteerde ze in de opera in Berlijn en was daarmee een van de eerste gekleurde operazangers ter wereld.

Norman beperkte zich niet tot het operarepertoire, maar zong ook jazz. "Ik word altijd aangetrokken door de tekst en de mooie melodie. Het is voor mij niet belangrijk wie het heeft geschreven. Het is gewoon beter om open te staan voor wat schoonheid is", zei ze in een interview in de Chicago Sun-Times.

Ze toonde haar sociale betrokkenheid door in haar geboortestad Augusta de Jessye Norman School of Arts op te richten. De school biedt gratis kunstonderwijs aan talentvolle kinderen die geen geld hebben voor privélessen.

Norman overleed in een ziekenhuis in New York aan complicaties van een dwarslaesie die ze in 2015 opliep. Sindsdien zat ze ook in een rolstoel.