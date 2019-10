Tractorcolonnes met boze boeren op weg naar Den Haag

Honderden trekkers zijn vanuit verschillende delen van het land op weg naar Den Haag, waar boeren vanmiddag gaan demonstreren. De politie is op veel plaatsen aanwezig om de tocht van de landbouwvoertuigen over de snelwegen in goede banen te leiden.

Onder meer vanuit Texel, Friesland en Drenthe rijden tractoren in colonne over de snelwegen. Volgens de ANWB leidt dat op de A28 tot meer dan tien kilometer langzaam rijdend verkeer.

Ook bij de Ketelbrug in Flevoland verzamelden boeren zich om gezamenlijk naar Den Haag te vertrekken: