Mexico sluit beruchte gevangenis

Een van de beruchtste gevangenissen van Mexico is gesloten. Gisteren werden de laatste gedetineerden uit de Topo Chico-gevangenis in Monterrey overgeplaatst, waarna de deelstaatgouverneur de hoofdingang symbolisch afsloot met een hangslot.

Een van de aanleidingen om de gevangenis na 76 jaar te sluiten was een bloedbad in februari 2016. Toen kwamen 49 mensen om het leven bij hevige gevechten tussen drugsbendes. Jaren eerder, in 1980, was de gevangenisdirecteur vermoord bij een muiterij onder gedetineerden.

De autoriteiten kwamen er bij het onderzoek naar het bloedbad in 2016 achter dat bepaalde gevangenen er de beschikking hadden over luxueuze cellen met een sauna, airco en een bar. Volgens de nationale mensenrechtencommissie had de gevangenisleiding de controle verloren.

Het afgelopen jaar zijn meer dan 4500 gedetineerden vanuit Topo Chico overgebracht naar andere gevangenissen. In de toekomst zal het gebouw dienen als archief van het provinciebestuur. Ook zal er een park worden aangelegd.