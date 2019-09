'Trump vroeg Australië om hulp bij ondermijnen Rusland-onderzoek'

De Amerikaanse president Trump heeft premier Morrison van Australië telefonisch onder druk gezet om informatie te krijgen die de conclusies van het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller moeten ondermijnen. Dat meldt The New York Times op basis van twee bronnen die van het telefoontje afweten.

Wat Trump exact wilde van de Australische premier, is niet duidelijk. Hij zou hulp hebben gewild bij een tegenonderzoek dat minister van Justitie Barr doet naar de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Trump wil weten of de diensten in aanloop naar de verkiezingen in 2016 zijn campagneteam hebben bespioneerd, om erachter te komen of er met Rusland werd samengewerkt. De Amerikaanse president zou met Morrison hebben gebeld op aandringen van Barr.

Verklaringen van Australische functionarissen

De FBI begon een onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016 na verklaringen van Australische functionarissen. Daarna volgde het onderzoek van speciaal aanklager Mueller, dat door Trump een heksenjacht werd genoemd. Mueller vond geen bewijs van samenwerking tussen Rusland en Trumps campagneteam. Wel liet hij de vraag open of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang door zijn onderzoek tegen te werken.

Het Witte Huis en de Australische premier hebben nog niet gereageerd, meldt The New York Times. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie weigert te reageren.

Corruptieonderzoek

Het verslag van het telefoongesprek met de Australische premier zou alleen toegankelijk zijn geweest voor een beperkt aantal medewerkers van Trump. Dat was ook zo bij het telefoongesprek dat hij had met president Zelensky van Oekraïne. Die werd door Trump onder druk gezet om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

De Amerikaanse president zou Zelensky hebben gedreigd om honderden miljoenen dollars aan financiële steun te bevriezen. De Democraten besloten vanwege de zaak een afzettingsprocedure in gang te zetten.