Cabaretprijzen naar Lenette van Dongen, Louise Korthals en Theo Nijland

De cabaretiers Lenette van Dongen, Louise Korthals en Theo Nijland hebben Poelifinario's gewonnen, de belangrijkste cabaretprijzen. De prijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) werden uitgereikt in Den Haag.

Van Dongen won met haar voorstelling Paradijskleier in de categorie entertainment. Ze is volgens de jury een vakvrouw, die razendsnel kan schakelen tussen een lach en een traan. "Ze is in deze voorstelling volledig zichzelf en geeft ons een oergeestige masterclass duurzaam geluk", luidt het verdict. "Haar levenslust spat van het podium."

Louise Korthals kreeg de prijs in de categorie engagement voor Alles is er!, waarin ze volgens de jury het "uiterste persoonlijke moeiteloos verbindt aan het maatschappelijk relevante".

Theo Nijland is "de maestro van het Nederlandse kleinkunstlied", vindt de jury. Hij ging met een Poelifinario naar huis voor En de rest is onzin. "De stapel steengoede liedjes loopt over van poëtisch verwoord cynisme en wordt opgediend met een stem die net zo warm is als Nijlands glimlach", vindt de jury.

Luister hier naar Nijlands nummer 'Ja, maar als':