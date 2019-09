Chinese toeristen laten Hongkong voor feestdag links liggen

Zo rustig als nu is het lang niet geweest op de Peak, een uitkijkpunt dat prijkt op de lijstjes van alle toeristen in Hongkong. "Ze voelen zich onveilig", zegt Archie, die werkt als promotiemedewerker bij de Peak-tram. "Ik denk dat velen ervoor kiezen om andere plekken op te zoeken."

Een fotograaf zegt dat er normaal duizenden mensen zijn op The Peak. "Vandaag zijn het er twee, drie keer minder dan normaal."

-86 procent

Voor de komende dagen ziet het beeld er niet anders uit. Verwacht wordt dat het aantal Chinese toeristen in de komende week zo'n 30 procent lager ligt dan normaal. Cijfers van de sector laten nog grotere dalingen zien. In vergelijking met vorig jaar zou het aantal Chinese groepsreizen de komende week met liefst 86 procent inzakken, stelt de Travel Industry Council in Hongkong.

"We zijn bang", zegt een Chinese toerist die een tour heeft geboekt vanuit Zhuhai, niet ver van Hongkong. "Bang voor de Britse duivels", gaat hij verder, een verwijzing naar de term die eerder werd gebruikt tijdens de opiumoorlog tussen China en Groot-Brittannië. De Britten lijfden Hongkong in als kroonkolonie; sinds 1997 staat de stad weer onder Chinees gezag.

'Hongkong is gewelddadig'

Een man van 71 uit de Chinese provincie Hunan heeft dezelfde boottrip geboekt. Hij wilde, samen met zijn vrienden, weleens zien wat China heeft bereikt in de afgelopen decennia. "Sinds de opendeurpolitiek is de economische ontwikkeling fenomenaal geweest", vertelt Da Bo op het dek van het schip. "De verandering die ons land heeft doorgemaakt is onvoorstelbaar."

Hij wijst naar de brug, die Zhuhai verbindt met Macau en Hongkong. "Ik ben er speciaal voor vanuit Hunan gereisd", zegt Da. "Ik wens ons land veel welvaart en succes toe." De protesten in Hongkong, aan de andere kant van de brug, dreigen de verjaardag van China te verstoren. Iets waar de toeristen aan boord zich van bewust zijn. "Hongkong is gewelddadig", zegt een van hen. "We wijken liever uit naar Macau."

In de afgelopen weken is er veel bericht in de staatsmedia over de situatie in Hongkong, al lijkt de stroom in de dagen voorafgaand aan het jubileum opgedroogd. "Als de orde in Hongkong is hersteld, gaan we zeker weer kijken", zegt een andere toerist. "Tot die tijd is het beter om aan deze kant van de grens te blijven."