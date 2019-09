Belangenbehartiger die rechtbank ‘vieze smerige hoerentent’ noemt niet meer welkom

De rechtbank in Arnhem heeft een man laten weten dat hij niet meer welkom is als gemachtigde in twee rechtszaken omdat hij zich beledigend, smadelijk een bedreigend heeft uitgelaten over de rechtbank. De man noemde de rechtbank onder meer "een vieze smerige hoerentent" en maakte een vergelijking met communistische regimes. Ook wenste hij rechters levenslange opsluiting zonder proces toe.

De man vertegenwoordigt als gemachtigde anderen in de rechtszaal. Met zijn bedrijf tekent hij bijvoorbeeld namens zijn klanten bezwaar aan tegen de belasting van personenauto's en motorrijwielen. Zijn beledigende teksten stonden in de pleitnota's die naar de rechter werden gestuurd.

Meerdere waarschuwingen

Volgens de rechtbank ging het om grensoverschrijdend taalgebruik en werd de normale gang van de beroepsprocedure ernstig verstoord. Er zijn meerdere gesprekken met de man gevoerd en hij werd ook formeel gewaarschuwd. Omdat hij bleef dreigen en beledigen, is hij nu geweigerd als gemachtigde in twee zaken. Dat betekent dat de betrokkenen op zoek moeten naar iemand anders om hen te vertegenwoordigen.

Volgens de man kan hij zich niet beheersen als zijn frustratie over bepaalde beslissingen oploopt, schrijft Omroep Gelderland. Hij erkende dat zijn teksten grensoverschrijdend zijn, accepteert dat hij niet meer welkom is als gemachtigde en zoekt een oplossing voor de twee zaken.

Uitzonderlijk

Volgens de rechtbank komt het niet vaak voor dat een gemachtigde wordt geweigerd vanwege zijn taalgebruik. De man moet in andere zaken die nog lopen laten zien dat hij in staat is brieven te schrijven zonder kwetsende teksten. Doet hij dat niet, dan zal de rechtbank maatregelen nemen in alle zaken waarbij de man betrokken is, waarschuwt de rechter.