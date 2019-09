Politie zet opnieuw traangas in bij studentenprotesten in Jakarta

In Jakarta zijn studentenprotesten tegen de regering opnieuw uitgelopen op confrontaties met ordetroepen. Minstens 37 studenten raakten gewond.

Demonstranten gooiden stenen en flessen naar de politie. Agenten reageerden door traangas en waterkanonnen in te zetten. Ook blokkeerden ordetroepen de straten rond het parlementsgebouw, waar 560 parlementsleden vergaderden over een nieuwe wet die seks buiten het huwelijk moet verbieden.

Het is een van de weten waar de studenten zich tegen keren. Ook protesteren ze tegen een nieuwe wet die de macht van een anti-corruptie-instituut inperkt en een wet die het strafbaar maakt de eer van de president te schenden. Verder eisen ze dat er een eind gemaakt wordt aan de bosbranden die in het land woeden en dat de militaire aanwezigheid in de provincie Papoea verminderd wordt, blijkt uit een eisenlijst die op sociale media rondgaat.

In zijn laatste zitting heeft het oude parlement besloten om de stemming over de sekswet uit te stellen. Het nieuwe parlement wordt morgen beëdigd.