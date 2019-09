Amsterdamse brandweercommandant 'kreeg van stadhuis mes in de rug'

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap heeft op zijn laatste werkdag hard uitgehaald naar burgemeester Halsema. In een interview met NRC zegt hij: "Publiekelijk was er steun van deze burgemeester, maar ondertussen kreeg ik een mes in mijn rug."

Heel anders was volgens hem de verhouding met het stadhuis in 2016. Schaap werd toen door Halsema's voorganger Van der Laan aangesteld om het seksisme en racisme in het korps aan te pakken en de werkomgeving veiliger te maken voor minderheden. "Toen we mijn contract ondertekenden hebben we elkaar in de ogen gekeken en de hand gedrukt: wij gingen samen eindelijk iets doen aan de verrotte cultuur bij de Amsterdamse brandweer. Onze onuitgesproken afspraak was duidelijk: wij laten elkaar nooit vallen", zegt Schaap in NRC.

Rugdekking was nodig, want Schaap ging er hard in. Brandweerlieden die zich misdroegen werden ontslagen en de riante arbeidsvoorwaarden werden aangepakt. Het kwam Schaap op doodsbedreigingen te staan. Maar Schaap ging door met steun van het stadhuis. Na de dood van Van der Laan in 2017 verlengde interim-burgemeester Van Aartsen het contract van Schaap voortijdig met drie jaar. Schaap zag dat als een steunbetuiging en een waarschuwing naar het brandweerpersoneel, dat het stadhuis hem niet zou laten vallen.

Rapport Van Uhm

Een onderzoek van de oud-commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm blijkt een kantelpunt. De nieuwe burgemeester Halsema vond dat de cultuurverandering bij de brandweer niet opschoot en vroeg Van Uhm een advies uit te brengen. Het werd de stok om hem mee te slaan, bevestigt Schaap tegen NRC. Van Uhm liet zich om de tuin leiden, meent Schaap. "Als het oorlog wordt, zou ik deze mannen als korporaal willen hebben", zou hij tegen Schaap hebben gezegd.

Van Uhm concludeerde dat onder Schaap het wantrouwen tussen de korpsleiding en het brandweerpersoneel alleen maar was toegenomen. De positie van commandant Schaap stond voor hem niet ter discussie. Toch besloot Halsema in mei dat Schaap per 1 oktober weg moet.

Schaap zegt dat hij zich tegen Halsema contractueel verplicht heeft niet te veel over zijn werk uit te weiden. "En dat we elkaar heel laten in de publiciteit." De partner van Schaap tekende dat contract niet. Zij zette twee weken geleden een open brief op sociale media. Volgens haar heeft Halsema de deur van het stadhuis weer "wagenwijd" opengezet "voor de wittemannenclubjes die de spuitgasten afvaardigen".